Пермский суд решил истребовать в пользу государства акции «Метафракс кемикалс»
Арбитражный суд Пермского края решил истребовать в пользу государства из чужого незаконного владения акции АО «Метафракс кемикалс», сообщает ТАСС.
Так, в интересах России был удовлетворен иск заместителя генерального прокурора России. Судья огласила решение, согласно которому, в пользу РФ истребовали «государственное имущество в виде обыкновенных акций АО «Метафракс кемикалс» в количестве 281 млн 672 тысяч 929 штук из чужого незаконного владения АО «Медиахолдинг», 802 тысячи 299 штук — из чужого незаконного владения ОАО «Метафракс трейдинг».
Ранее стало известно, что российские активы концерна Volvo передали отечественному инвестору. По данным ЕГРЮЛ, ряд дочерних структур компании в РФ, в том числе завод в Калуге, переданы под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима. Согласно реестру, генеральным директором Volvo Trucks (АО "Стоков Машинное Оборудование", ранее - «Вольво Восток») стал партнер Кима, первый зампредседателя правления «Экспобанка» Алексей Санников.
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