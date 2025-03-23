За оскорбление медработников в России могут ввести крупные штрафы
В Госдуме предложили ввести штраф за оскорбление медработника при исполнении.
Так, за оскорбление медработников придется заплатить до 700 тысяч рублей. Для граждан предлагается ввести штрафы от пяти до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.
Кроме того, если оскорбление прозвучало публично, то денежное наказание возрастет: от 10 до 30 тысяч рублей для граждан, должностные лица будут вынуждены заплатить от 100 до 200 тысяч рублей, а организации - от 500 до 700 тысяч. В случае повторного нарушения санкции будут ужесточены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru