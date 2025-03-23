За оскорбление медработников в России могут ввести крупные штрафы

В Госдуме предложили ввести штраф за оскорбление медработника при исполнении.

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Так, за оскорбление медработников придется заплатить до 700 тысяч рублей. Для граждан предлагается ввести штрафы от пяти до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, если оскорбление прозвучало публично, то денежное наказание возрастет: от 10 до 30 тысяч рублей для граждан, должностные лица будут вынуждены заплатить от 100 до 200 тысяч рублей, а организации - от 500 до 700 тысяч. В случае повторного нарушения санкции будут ужесточены.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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