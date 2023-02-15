Суд в Туле приговорил украинца за шпионаж к 16 годам колонии

Тульский областной суд приговорил гражданина Украины к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как считает следствие, с января 2020 года по август 2021 года мужчина собирал в Туле сведения, составляющие гостайну, в целях передачи их иностранному государству. Какое конкретно государство имеется ввиду, неизвестно. Имя осужденного и прочие детали дела не уточняются.

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В августе 2021 года центр общественных связей ФСБ сообщило задержании в Туле украинца, который якобы пытался вербовать россиян, работающих на оборонных предприятиях. Все заседания суда по этому делу проходили в закрытом режиме.

Ранее сегодня ФСБ отчиталась о задержании в Ростове-на-Дону участника запрещенного в России и признанного террористическим украинского полка «Азов».


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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:СудШпионажТула
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