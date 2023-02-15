Суд в Туле приговорил украинца за шпионаж к 16 годам колонии

Тульский областной суд приговорил гражданина Украины к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как считает следствие, с января 2020 года по август 2021 года мужчина собирал в Туле сведения, составляющие гостайну, в целях передачи их иностранному государству. Какое конкретно государство имеется ввиду, неизвестно. Имя осужденного и прочие детали дела не уточняются.