Суд в США запретил высылку мигрантов из страны самолетами по закону 1798 года

Суд в США потребовал прекратить высылку мигрантов из страны самолетами по закону 1798 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на судью округа Колумбия Джеймса Боасберга.

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«Любой самолет с этими людьми, который собирается взлетать или находится в воздухе, должен быть возвращен в Соединенные Штаты», — приводит издание слова судьи.

Незадолго до этого суд принял решение временно приостановить депортацию пяти граждан Венесуэлы, ссылаясь на закон 1798 года, который администрация Трампа планировала задействовать. Теперь это постановление распространяется на всех мигрантов, которых власти США намереваются выдворить из страны на основании данного закона.

20 января, в день своей инаугурации, Трамп заявил о намерении немедленно прекратить нелегальное проникновение на территорию США и начать процедуру экстрадиции миллионов мигрантов. Кроме того, он объявил общенациональное чрезвычайное положение из-за ситуации на южной границе страны, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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