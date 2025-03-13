СМИ: Администрация Байдена фальсифицировала отчеты о задержаниях мигрантов

Издание ссылается на исполняющего обязанности директора иммиграционной службы Тодда Лайонса. По его словам, обнаружены десятки тысяч случаев, которые были зарегистрированы как задержания, хотя на самом деле это были нелегальные иммигранты, которых просто оформили и отпустили.

При этом администрация Байдена равно считала эти аресты как состоявшиеся.

Ранее стало известно, что в американской администрации президента Дональда Трампа в настоящее время рассматривается вопрос об ограничении въезда в страну иностранцев, запросивших убежище, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

