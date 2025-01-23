Трамп запретил въезд нелегалов через южную границу США
23 января 202501:39
Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о приостановке прохода в страну нелегальных мигрантов через южную границу, сообщает Белый дом.
Также политик распорядился об их выдворении. Кроме того, глава государства ограничил право нелегальных мигрантов, попавших на американскую территорию через южную границу, оставаться в стране под предлогом поиска убежища.
До этого в США иммиграционная и таможенная служба начала проводить операции по задержанию нелегальных мигрантов с целью их последующей депортации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru