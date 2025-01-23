Трамп запретил въезд нелегалов через южную границу США

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о приостановке прохода в страну нелегальных мигрантов через южную границу, сообщает Белый дом.

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Также политик распорядился об их выдворении. Кроме того, глава государства ограничил право нелегальных мигрантов, попавших на американскую территорию через южную границу, оставаться в стране под предлогом поиска убежища.

До этого в США иммиграционная и таможенная служба начала проводить операции по задержанию нелегальных мигрантов с целью их последующей депортации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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