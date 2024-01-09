Суд в Самаре рассмотрит апелляцию Шарлота на арест

На роликах Шарлот, например, разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Христа и сжигает российский паспорт.

Песня Шарлота «Щека за щеку» набрала более 14 миллионов просмотров на YouTube.

Ранее Telegram-канал SHOT утверждал, что Шарлот через силовиков извинился перед певцом Ярославом Дроновым (псевдоним SHAMAN) и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, пообещав сделать это лично после освобождения из-под ареста.

