Суд в Самаре рассмотрит апелляцию Шарлота на арест
Самарский областной суд в среду, 10 января, рассмотрит апелляционную жалобу защиты певца Эдуарда Шарлота на арест. Об этом сообщается на сайте суда.
Ранее Кировский районный суд Самары арестовал Шарлота до 24 января. По данным следствия, артист разместил в соцсети видеоролики, из-за которых против него было возбуждено три уголовных дела. Исполнителя обвинили в том числе в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и повреждении документов.
На роликах Шарлот, например, разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Христа и сжигает российский паспорт.
Песня Шарлота «Щека за щеку» набрала более 14 миллионов просмотров на YouTube.
Ранее Telegram-канал SHOT утверждал, что Шарлот через силовиков извинился перед певцом Ярославом Дроновым (псевдоним SHAMAN) и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, пообещав сделать это лично после освобождения из-под ареста.
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