СМИ: Шарлот извинился перед Мизулиной и SHAMAN из СИЗО
Находящийся в СИЗО по обвинениям в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих российский исполнитель Эдуард Шарлот через силовиков извинился перед певцом Ярославом Дроновым (известен как SHAMAN) и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Шарлот пообещал принести извинения лично после освобождения из-под ареста. Отмечается, что певец будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 24 января 2024 года.
Отмечается, что исполнитель спокойно и вежливо ведет себя на допросах. Музыкант заявлял, что хочет «переродиться и смыть позор» в России.
Напомним, Шарлот говорил о том, что не признает Дронова как артиста, а также выпустил оскорбительную песню в адрес Мизулиной.
Ранее Шарлот обжаловал свой арест. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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