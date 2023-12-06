СМИ: Шарлот извинился перед Мизулиной и SHAMAN из СИЗО

Шарлот пообещал принести извинения лично после освобождения из-под ареста. Отмечается, что певец будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 24 января 2024 года.

Отмечается, что исполнитель спокойно и вежливо ведет себя на допросах. Музыкант заявлял, что хочет «переродиться и смыть позор» в России.

Напомним, Шарлот говорил о том, что не признает Дронова как артиста, а также выпустил оскорбительную песню в адрес Мизулиной.

Ранее Шарлот обжаловал свой арест. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

