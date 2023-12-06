СМИ: Шарлот извинился перед Мизулиной и SHAMAN из СИЗО

Находящийся в СИЗО по обвинениям в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих российский исполнитель Эдуард Шарлот через силовиков извинился перед певцом Ярославом Дроновым (известен как SHAMAN) и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

СМИ: Певца Шарлота арестовали до конца января

Шарлот пообещал принести извинения лично после освобождения из-под ареста. Отмечается, что певец будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 24 января 2024 года.

Отмечается, что исполнитель спокойно и вежливо ведет себя на допросах. Музыкант заявлял, что хочет «переродиться и смыть позор» в России.

Напомним, Шарлот говорил о том, что не признает Дронова как артиста, а также выпустил оскорбительную песню в адрес Мизулиной.

Ранее Шарлот обжаловал свой арест. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
ТЕГИ:ПроисшествияSHAMANУголовное ДелоПевец

Горячие новости

Все новости

партнеры