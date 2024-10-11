Суд в России заочно арестовал корреспондента CNN за репортаж в Курской области

Уточняется, что соответствующее решение принял Ленинский районный суд региона. Об аресте Уолша ходатайствовало пограничное управление ФСБ по региону.

«Гражданин США журналист Ник Пэйтон Уолш с иными неустановленными лицами... въехал в РФ с целью съёмки репортажа о вторжении вооруженных формирований Украины на территорию Суджанского района Курской области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что американский журналист будет арестован с момента задержания в России или экстрадиции.

Ранее МВД России объявило в розыск журналистов каналов CNN, RAI, Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом), против которых возбуждены дела о незаконном пересечении госграницы, сообщает RT.