Суд в России заочно арестовал корреспондента CNN за репортаж в Курской области
Корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша заочно арестовали по делу о незаконном пересечении российской границы. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.
Уточняется, что соответствующее решение принял Ленинский районный суд региона. Об аресте Уолша ходатайствовало пограничное управление ФСБ по региону.
«Гражданин США журналист Ник Пэйтон Уолш с иными неустановленными лицами... въехал в РФ с целью съёмки репортажа о вторжении вооруженных формирований Украины на территорию Суджанского района Курской области», - говорится в сообщении.
Отмечается, что американский журналист будет арестован с момента задержания в России или экстрадиции.
Ранее МВД России объявило в розыск журналистов каналов CNN, RAI, Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом), против которых возбуждены дела о незаконном пересечении госграницы, сообщает RT.
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