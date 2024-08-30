РФ ограничит въезд западным журналистам из-за «террористических пресс-туров» ВСУ
Посольство России в Великобритании объявило о запрете на въезд в страну для корреспондента британской газеты Times Кэтрин Филп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий диппредставительства.
Причиной этого решения стало ее участие в визите в Суджу, который контролируется ВСУ. В своем заявлении посольство подчеркнуло, что Филп и другие западные журналисты, принимавшие участие в «террористических пресс-турах» ВСУ, теперь будут лишены возможности легально посещать Россию.
Во время своего визита в Суджу корреспондентка The Times Кэтрин Филп наблюдала, как солдаты ВСУ показывают местным жителям видео с изображением украинских городов, находящихся в зоне военных действий. Также в этой поездке принимал участие фотограф Йен Уиттакер, который делал снимки специально для The Times.
В конце августа ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Ника Уолша, репортера CNN, а также украинских журналистов Олеси Боровик и Дианы Буцко из Hromadske. ФСБ обвинило их в незаконном пересечении российской границы и проведении видеосъемки в районе курского города Суджа, передает «Радиоточка НСН».
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