РФ ограничит въезд западным журналистам из-за «террористических пресс-туров» ВСУ

Посольство России в Великобритании объявило о запрете на въезд в страну для корреспондента британской газеты Times Кэтрин Филп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий диппредставительства.

Причиной этого решения стало ее участие в визите в Суджу, который контролируется ВСУ. В своем заявлении посольство подчеркнуло, что Филп и другие западные журналисты, принимавшие участие в «террористических пресс-турах» ВСУ, теперь будут лишены возможности легально посещать Россию.