Суд в России впервые оштрафовал Apple за неудаление информации

Российский суд впервые оштрафовал американскую компанию Apple за неудаление запрещенной информации, сообщает РИА Новости.

Роскомнадзор опроверг сообщения о запрете продажи гаджетов Apple

Протокол по статье КоАП в отношении IT-гиганта был составлен из-за размещённых в Apple Podcasts двух подкастов, которые в деле описаны, как «направленные на дестабилизацию политической обстановки».

По решению Мирового суда Таганского района Москвы компании Apple за неудаление запрещенной информации был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.

Ранее стриминговый сервис Twitch оштрафовали в России на 7 млн рублей по двум протоколам, в том числе за неудаление недостоверной информации о ходе специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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