Суд в России впервые оштрафовал Apple за неудаление информации

Протокол по статье КоАП в отношении IT-гиганта был составлен из-за размещённых в Apple Podcasts двух подкастов, которые в деле описаны, как «направленные на дестабилизацию политической обстановки».

По решению Мирового суда Таганского района Москвы компании Apple за неудаление запрещенной информации был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.

Ранее стриминговый сервис Twitch оштрафовали в России на 7 млн рублей по двум протоколам, в том числе за неудаление недостоверной информации о ходе специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

