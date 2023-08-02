Роскомнадзор опроверг сообщения о запрете продажи гаджетов Apple
Запрета на продажу техники американской компании Apple в России не будет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
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В СМИ ранее появилась информация, что продажу техники Apple могут запретить после проверки Роскомнадзора.
В ведомстве опровергли эти сообщения. Вводить запрет не планируется, отметили в РКН.
Как сообщает «Радиоточка НСН», глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн исключил введение запрета гаджетов Apple среди россиян. Проверку Роскомнадзора парламентарий назвал необходимой и актуальной мерой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru