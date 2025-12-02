Самолет Pegasus с россиянами из-за тумана сел в Актау вместо Актобе

Пассажирский самолёт турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс из Стамбула в Актобе, был вынужден изменить пункт посадки из-за сложных метеоусловий.

Как сообщили в департаменте полиции на транспорте МВД Казахстана, лайнер направили в аэропорт Актау из-за густого тумана в районе Актобе. В ведомстве подчеркнули, что ситуация остается ся стабильной.

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз

По данным казахстанских СМИ, на борту находились не только граждане Казахстана, но и россияне

При этом часть российских пассажиров, как утверждается, отказалась покидать самолёт после вынужденной посадки.передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:ТуманСамолет

Горячие новости

Все новости

партнеры