Самолет Pegasus с россиянами из-за тумана сел в Актау вместо Актобе
Пассажирский самолёт турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс из Стамбула в Актобе, был вынужден изменить пункт посадки из-за сложных метеоусловий.
Как сообщили в департаменте полиции на транспорте МВД Казахстана, лайнер направили в аэропорт Актау из-за густого тумана в районе Актобе. В ведомстве подчеркнули, что ситуация остается ся стабильной.
По данным казахстанских СМИ, на борту находились не только граждане Казахстана, но и россияне
При этом часть российских пассажиров, как утверждается, отказалась покидать самолёт после вынужденной посадки.передает «Радиоточка НСН».
