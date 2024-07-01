Суд в Москве заочно приговорил журналиста Гордона к 14 годам колонии
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан иноагентом в РФ, внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 14 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что наказание Гордону было назначено за призывы к терроризму и развязыванию войны, а также фейки о Вооружённых силах РФ и экстремизм.
По решению суда, первые три года срока журналист проведёт в тюрьме, а остальные - в колонии общего режима. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы на срок до трёх лет.
«Приговор вступит в силу после задержания Гордона на территории РФ или экстрадиции в РФ», - уточнили в суде.
Ранее Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил экс-игрока передачи «Что? Где? Когда?» и бывшего члена Адвокатской палаты столицы Илью Новикова (признан в РФ иноагентом) к 8,5 годам колонии общего режима за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью
- Суд в Москве заочно приговорил журналиста Гордона к 14 годам колонии
- Эксперт Нельга: Россияне смогут забрать свои пенсионные накопления единовременно
- В окружении Хабиба объяснили обыски в его школе единоборств
- Муфтият Дагестана в ближайшее время издаст фетву о запрете никаба
- Продажи кофе «с собой» выросли в России на 22% за пять месяцев
- Глава Федерации велоспорта Екимов назвал негативные последствия бойкота ОИ-2024
- Минэнерго: Электроснабжение потребителей в Белгородской области восстановлено
- Бербок обвинила Путина в желании пошатнуть безопасность в Европе
- СМИ: Финские ученые выступили против выдворения беженцев на границе с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru