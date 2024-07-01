Суд в Москве заочно приговорил журналиста Гордона к 14 годам колонии

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан иноагентом в РФ, внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 14 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что наказание Гордону было назначено за призывы к терроризму и развязыванию войны, а также фейки о Вооружённых силах РФ и экстремизм.

По решению суда, первые три года срока журналист проведёт в тюрьме, а остальные - в колонии общего режима. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы на срок до трёх лет.

«Приговор вступит в силу после задержания Гордона на территории РФ или экстрадиции в РФ», - уточнили в суде.

Ранее Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил экс-игрока передачи «Что? Где? Когда?» и бывшего члена Адвокатской палаты столицы Илью Новикова (признан в РФ иноагентом) к 8,5 годам колонии общего режима за фейки о Вооруженных силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Стопкадр: Дмитрий Гордон / YouTube
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