МВД России вновь объявило в розыск журналиста Дмитрия Гордона

Украинский журналист Дмитрий Гордон снова объявлен в розыск, следует из базы данных Министерства внутренних дел России.

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В карточке указано, что журналист переобъявлен в розыск.

Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, повторное объявление в розыск свидетельствует о возбуждении против Гордона нового уголовного дела. Других подробностей в ведомстве не сообщили.

В конце декабря МВД России объявило в розыск командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука. В октябре Следственный комитет заочно обвинил его в терроризме, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с YouTube
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