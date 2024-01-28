МВД России вновь объявило в розыск журналиста Дмитрия Гордона
Украинский журналист Дмитрий Гордон снова объявлен в розыск, следует из базы данных Министерства внутренних дел России.
В карточке указано, что журналист переобъявлен в розыск.
Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, повторное объявление в розыск свидетельствует о возбуждении против Гордона нового уголовного дела. Других подробностей в ведомстве не сообщили.
В конце декабря МВД России объявило в розыск командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука. В октябре Следственный комитет заочно обвинил его в терроризме, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru