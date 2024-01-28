МВД России вновь объявило в розыск журналиста Дмитрия Гордона

В карточке указано, что журналист переобъявлен в розыск.

Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, повторное объявление в розыск свидетельствует о возбуждении против Гордона нового уголовного дела. Других подробностей в ведомстве не сообщили.

В конце декабря МВД России объявило в розыск командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука. В октябре Следственный комитет заочно обвинил его в терроризме, напоминает «Радиоточка НСН».

