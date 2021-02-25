Суд в Москве заочно арестовал собственника ресторанов «Тарас Бульба»

Пресненский районный суд в Москве заочно арестовал основателя и владельца сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана, передает РБК.

Ранее в четверг сообщалось, что Белойван объявлен в межгосударственный розыск по делу о неуплате налогов.

Объявить бизнесмена в федеральный и межгосударственный розыск потребовало следствие.

Юрий Белойван ранее был осуждён по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на 650 миллионов рублей. Предприниматель должен был провести в колонии два года, но затем срок сократили, а после выпустили на свободу из-за болезни. На вызовы следователя по новому уголовному делу он не явился.







