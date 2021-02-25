Суд в Москве заочно арестовал собственника ресторанов «Тарас Бульба»
Пресненский районный суд в Москве заочно арестовал основателя и владельца сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана, передает РБК.
Ранее в четверг сообщалось, что Белойван объявлен в межгосударственный розыск по делу о неуплате налогов.
Объявить бизнесмена в федеральный и межгосударственный розыск потребовало следствие.
Юрий Белойван ранее был осуждён по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на 650 миллионов рублей. Предприниматель должен был провести в колонии два года, но затем срок сократили, а после выпустили на свободу из-за болезни. На вызовы следователя по новому уголовному делу он не явился.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru