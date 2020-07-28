Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» объявили в федеральный розыск

Следственный комитет России объявил в федеральный розыск основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» по делу о сокрытии денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам.

Белойван ранее был осуждён по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на 650 миллионов рублей. По версии следствия, он знал, что за это компанию привлекут к ответственности. Чтобы помешать взысканию доначисленных сумм неуплаченных налогов, Белойван в 2015 году зарегистрировал ООО «Лидер К». Установленную судом сумму недоимки в размере 57 миллионов рублей он не уплатил, деятельность прежнего юрлица прекратил и продолжил работу сети ресторанов уже от лица «Лидер К», утверждают в СК.

Белойван должен был провести в колонии два года, но затем срок сократили, а после выпустили Белойвана из-под стражи из-за болезни. На вызовы следователя по новому уголовному делу он не явился – «фактически скрылся», отмечают в московском главе Следственного комитета.

Как сообщает RT, Белойвана готовятся объявит и в международный розыск.

