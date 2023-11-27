Суд в Москве заочно арестовал пресс-секретаря Meta Энди Стоуна

Басманный суд Москвы заочно арестовал пресс-секретаря американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Энди Стоуна, сообщает «Интерфакс».

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Уточняется, что мужчине заочно предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности с использованием служебного положения. По российским законам ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, Стоун сообщил о временном снятии на платформах компании Meta запрета на призывы к насилию в отношении российских военных.

Ранее МВД России объявило в розыск Стоуна по статье Уголовного кодекса РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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