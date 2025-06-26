СМИ: Каспаров замешан в подготовке госпереворота в Южном Судане
Бывший российский шахматист Гарри Каспаров (включен в перечень экстремистов и террористов, признан Минюстом иноагентом) оказался причастен в подготовке государственного переворота в Южном Судане, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, гроссмейстер замешан в покупке оружия, которое должно было использоваться для смены власти в стране. Он свел вместе южносуданского революционера Питера Аджака с американским финансистом с Уолл-стрит Робертом Граньери. В результате встречи было выделено 7 миллионов долларов на автоматы Калашникова, гранаты, зенитные ракетные комплексы Stinger.
Каспаров заявил журналистам о своей непричастности к попытке вооруженного госпереворота. Он отметил, что «провел большую часть своей жизни, отстаивая гражданские права и продвигая демократию во всем мире».
Ранее американский миллиардер Илон Маск назвал шахматиста Каспарова идиотом за критику в свой адрес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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