СМИ: Каспаров замешан в подготовке госпереворота в Южном Судане

По данным агентства, гроссмейстер замешан в покупке оружия, которое должно было использоваться для смены власти в стране. Он свел вместе южносуданского революционера Питера Аджака с американским финансистом с Уолл-стрит Робертом Граньери. В результате встречи было выделено 7 миллионов долларов на автоматы Калашникова, гранаты, зенитные ракетные комплексы Stinger.

Каспаров заявил журналистам о своей непричастности к попытке вооруженного госпереворота. Он отметил, что «провел большую часть своей жизни, отстаивая гражданские права и продвигая демократию во всем мире».

Ранее американский миллиардер Илон Маск назвал шахматиста Каспарова идиотом за критику в свой адрес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

