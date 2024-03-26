Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ

Главное следственное управление Следственного комитета просило заочно выдать санкцию на арест руководителя украинского ведомства на два месяца с момента задержания в России либо экстрадиции из-за рубежа.

«Суд удовлетворил ходатайство... об избрании в отношении Малюка В.В. меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде.

Как пишет «Коммерсантъ», в материалах дела идет речь о взрыве грузовика на Крымском мосту в 2022 году.

Ранее Малюк заявил, что СБУ «более двух лет» бьет по Крымскому мосту, военным кораблям и танкам, системам радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам в РФ, напоминает телеканал «360».

