Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ
Столичный Басманный суд заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по статье о теракте. Об этом сообщает РИА Новости.
Главное следственное управление Следственного комитета просило заочно выдать санкцию на арест руководителя украинского ведомства на два месяца с момента задержания в России либо экстрадиции из-за рубежа.
«Суд удовлетворил ходатайство... об избрании в отношении Малюка В.В. меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде.
Как пишет «Коммерсантъ», в материалах дела идет речь о взрыве грузовика на Крымском мосту в 2022 году.
Ранее Малюк заявил, что СБУ «более двух лет» бьет по Крымскому мосту, военным кораблям и танкам, системам радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам в РФ, напоминает телеканал «360».
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