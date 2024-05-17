Суд в Москве заочно арестовал феминистку Маршенкулову
Перовский районный суд Москвы заочно арестовал автора Telegram-канала «Женская власть» Залину Маршенкулову по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили в суде. Там отметили, что мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.
В отношении Маршенкуловой было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Девушку объявили в розыск.
Маршенкулова сейчас находится не в России. Дело против нее завели из-за постов в ее Telegram-канале о гибели при теракте в петербургском кафе военкора Владлена Татарского.
Генпрокуратура России ранее передала в суд апелляцию на приговор Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемой в теракте в Санкт-Петербурге, при котором погиб Владлен Татарский (Максим Фомин). Надзорное ведомство сочло 27 лет лишения свободы, назначенные ей, недостаточным наказанием.
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