Суд в Москве заочно арестовал феминистку Маршенкулову

В отношении Маршенкуловой было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Девушку объявили в розыск.

Маршенкулова сейчас находится не в России. Дело против нее завели из-за постов в ее Telegram-канале о гибели при теракте в петербургском кафе военкора Владлена Татарского.

Генпрокуратура России ранее передала в суд апелляцию на приговор Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемой в теракте в Санкт-Петербурге, при котором погиб Владлен Татарский (Максим Фомин). Надзорное ведомство сочло 27 лет лишения свободы, назначенные ей, недостаточным наказанием.

