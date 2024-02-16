Генпрокуратура обжаловала приговор Дарье Треповой

Генеральная прокуратура России передала в суд апелляционное представление на приговор Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемой по уголовному делу о теракте в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Надзорное ведомство сочло 27 лет лишения свободы, назначенные ей, недостаточным наказанием.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда. Эта судебная инстанция 25 января вынесла приговор по делу. Трепову признали виновной в террористическом акте, незаконном перемещении взрывчатки, а также использовании поддельных документов.