Генпрокуратура обжаловала приговор Дарье Треповой
Генеральная прокуратура России передала в суд апелляционное представление на приговор Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемой по уголовному делу о теракте в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Надзорное ведомство сочло 27 лет лишения свободы, назначенные ей, недостаточным наказанием.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда. Эта судебная инстанция 25 января вынесла приговор по делу. Трепову признали виновной в террористическом акте, незаконном перемещении взрывчатки, а также использовании поддельных документов.
Помимо 27 лет колонии общего режима и ограничения свободы на 2 года, обвиняемую обязали выплатить штраф в 600 тысяч рублей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это самый строгий приговор женщине в истории современной России. Прокурор просил суд приговорить Трепову к 28 годам лишения свободы. Защита обжаловала приговор.
Теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля 2023 года во время творческого вечера Татарского. Дарья Трепова подарила ему статуэтку, внутри которой было взрывное устройство. Сама обвиняемая утверждает, что не знала о взрывчатке, а думала, что внутри подслушивающее устройство. Статуэтку ей передал журналист, проживающий на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru