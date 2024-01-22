«Не желала Татарскому смерти»: Трепова не признала вину в теракте
Обвиняемая в терроризме Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступила перед судом с последним словом. Она вновь отказалась признать вину в теракте, сообщает «Фонтанка.ру».
Трепова проходит обвиняемой по делу о террористическом акте в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля 2023 года, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Девушка посетила творческий вечер военкора и вручила ему бюст с вмонтированным взрывным устройством. По версии следствия, россиянку завербовал переехавший на Украину журналист Роман Попков, он же курировал подготовку теракта. Еще одним соучастником ФСБ назвала гражданина Украины Юрия Денисова.
По словам обвиняемой, она предполагала, что внутри статуэтки находилось прослушивающее устройство, а не бомба. Она уточнила, что в случае сохранения переписок с кураторами, ее судили бы за что угодно, но не за совершение теракта. Также Трепова акцентировала внимание на том, что не желала смерти военкору Владлену Татарскому. Она назвала его добродушным и искренним человеком.
«Меня фактически послали с бомбой на смерть», - добавила обвиняемая в суде.
Приговор Треповой будет оглашен 25 января. В этот же день будет вынесен приговор Дмитрию Касинцеву, который укрывал обвиняемую после взрыва, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru