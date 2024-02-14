Суд в Москве заочно арестовал экс-адвоката, игрока «Что? Где? Когда?» Новикова

Бывший российский адвокат Илья Новиков (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) арестован заочно в Москве в качестве обвиняемого по уголовному делу о фейках о Вооружённых силах РФ. Об этом сообщила пресс-служба Гагаринского районного суда российской столицы.

В октябре 2023 года Федеральная служба безопасности также возбудила в отношении Новикова уголовное дело о государственной измене. После начала спецоперации на Украине юрист уехал в Киев, где, по данным ФСБ, вступил в ряды территориальной обороны.

Во время своей работы в России Илья Новиков защищал интересы украинской летчицы Надежды Савченко. В Киеве, ещё до полного переезда, он также представлял в суде интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Илья Новиков также известен успешной игрой в клубе «Что? Где? Когда», обладатель «Бриллиантовой совы».

