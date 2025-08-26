Суд в Москве заочно арестовал блогера Алекса Лесли
26 августа 202514:12
Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) по уголовному делу о склонении к изнасилованию. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя, заседание проходило в закрытом режиме.
Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции блогера на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории страны.
Ранее МВД РФ объявило Алекса Лесли в розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
