Суд в Москве заочно арестовал автора сериала Mr. Freeman Мунтяна

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство Следственного комитета России. Мунтяна арестовали на два месяца с момента задержания или экстрадиции в РФ.

С начала спецоперации аниматор выступил в поддержку Украины и запустил сбор средств для вооруженных сил страны.

В декабре 2023 года МВД РФ объявило Мунтяна в розыск. Против него возбуждено уголовное дело по статье о фейках о Вооруженных силах России, отмечает «Радиоточка НСН».

