Суд в Москве заочно арестовал автора сериала Mr. Freeman Мунтяна

Хорошевский суд Москвы заочно арестовал автора анимационного веб-сериала Mr. Freeman и основателя студии Toonbox Павла Мунтяна (признан иноагентом в РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.

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Суд удовлетворил соответствующее ходатайство Следственного комитета России. Мунтяна арестовали на два месяца с момента задержания или экстрадиции в РФ.

С начала спецоперации аниматор выступил в поддержку Украины и запустил сбор средств для вооруженных сил страны.

В декабре 2023 года МВД РФ объявило Мунтяна в розыск. Против него возбуждено уголовное дело по статье о фейках о Вооруженных силах России, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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