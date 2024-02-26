Суд в Москве заочно арестовал автора сериала Mr. Freeman Мунтяна
Хорошевский суд Москвы заочно арестовал автора анимационного веб-сериала Mr. Freeman и основателя студии Toonbox Павла Мунтяна (признан иноагентом в РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Суд удовлетворил соответствующее ходатайство Следственного комитета России. Мунтяна арестовали на два месяца с момента задержания или экстрадиции в РФ.
С начала спецоперации аниматор выступил в поддержку Украины и запустил сбор средств для вооруженных сил страны.
В декабре 2023 года МВД РФ объявило Мунтяна в розыск. Против него возбуждено уголовное дело по статье о фейках о Вооруженных силах России, отмечает «Радиоточка НСН».
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