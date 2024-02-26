Экс-актера Канахина приговорили к пожизненному заключению за госизмену
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению бывшего актёра Кирилла Канахина (внесён в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), сообщает РИА Новости.
Мужчину признали виновным в госизмене за переход на сторону противника, совершённым гражданином РФ.
По версии следствия, Канахин участвовал в нападении на село в Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса» (запрещённая в России террористическая организация).
Ранее Мосгорсуд признал виновным в госизмене бывшего советника посольства РФ во Франции Игоря Кондрацкого, ему назначили наказание в виде 18 лет лишения в колонии строгого режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru