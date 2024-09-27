Суд в Москве взыскал с Никиты Преснякова задолженность по ЖКХ
Мировой суд в Москве взыскал с музыканта, лидера группы Multiverse Никиты Преснякова задолженность по оплате за услуги ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Соответствующее решение принял мировой судья судебного участка 451 Мещанского района.
«Вынесен судебный приказ о взыскании с Преснякова Никиты Владимировича задолженности по оплате за услугу по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома», — указали в суде.
В учреждении не уточнили сумму взыскания.
По данным СМИ, Пресняков не оплатил парковочное место, размер задолженности музыканта составлял 41 тысячу рублей.
Ранее стало известно, что Никита Пресняков развелся со своей супругой Аленой Красновой после семи лет брака.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС сообщило о 15 пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане
- Певица Ани Лорак выходит замуж
- Клишас призвал прекратить «игры с дополнительными баллами» для поступающих в вуз
- Суд в Москве взыскал с Никиты Преснякова задолженность по ЖКХ
- Овечкин стал вторым в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ после эпохи Гретцки
- Спектакль БДТ «Холопы» стал «Культурным событием года» в Петербурге
- МЧС России: Число погибших на АЗС в Махачкале увеличилось до пяти
- В ЦАХАЛ заявили об авиаударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте
- Продажи автомобилей «КАМАЗ» упали на 20%
- Пять сел в Белгородской области остались без света из-за аварии на объектах электроснабжения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru