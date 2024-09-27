Суд в Москве взыскал с Никиты Преснякова задолженность по ЖКХ

Мировой суд в Москве взыскал с музыканта, лидера группы Multiverse Никиты Преснякова задолженность по оплате за услуги ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Соответствующее решение принял мировой судья судебного участка 451 Мещанского района.

«Вынесен судебный приказ о взыскании с Преснякова Никиты Владимировича задолженности по оплате за услугу по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома», — указали в суде.

В учреждении не уточнили сумму взыскания.

По данным СМИ, Пресняков не оплатил парковочное место, размер задолженности музыканта составлял 41 тысячу рублей.

Ранее стало известно, что Никита Пресняков развелся со своей супругой Аленой Красновой после семи лет брака.

