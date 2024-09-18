Внук Пугачевой Никита Пресняков развелся после семи лет брака
18 сентября 202412:55
Внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой Никита Пресняков, постоянно проживающий в США, развелся с супругой Алёной Красновой, сообщает Super.ru.
Как отмечается, молодые люди прожили вместе семь лет. Свадьба состоялась в 2017 году. Бывшие супруги не раскрывают причину расторжения брака. По данным источника издания, девушка не выдержала совместного быта в США и вернулась в Москву.
Ранее внук Аллы Пугачевой попросил у фанатов денег на съемки клипа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru