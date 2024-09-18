Внук Пугачевой Никита Пресняков развелся после семи лет брака

Как отмечается, молодые люди прожили вместе семь лет. Свадьба состоялась в 2017 году. Бывшие супруги не раскрывают причину расторжения брака. По данным источника издания, девушка не выдержала совместного быта в США и вернулась в Москву.

Ранее внук Аллы Пугачевой попросил у фанатов денег на съемки клипа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

