Внук Пугачевой Никита Пресняков развелся после семи лет брака

Внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой Никита Пресняков, постоянно проживающий в США, развелся с супругой Алёной Красновой, сообщает Super.ru.

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Как отмечается, молодые люди прожили вместе семь лет. Свадьба состоялась в 2017 году. Бывшие супруги не раскрывают причину расторжения брака. По данным источника издания, девушка не выдержала совместного быта в США и вернулась в Москву.

Ранее внук Аллы Пугачевой попросил у фанатов денег на съемки клипа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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