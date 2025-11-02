Суд в Москве взыскал 1,5 млн с водителя за повреждение Aurus Senat
Московский суд взыскал 1,5 миллиона рублей с водителя, повредившего в ДТП автомобиль Aurus Senat, принадлежащий управлению делами президента. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
В документах указано, что сумма взыскана в качестве компенсации ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Иск был подан ФГБУ «Автобаза №2» и принят к производству в конце марта. Решение суда было вынесено 25 сентября, но оно еще не вступило в законную силу.
21 февраля 2025 года в центре Москвы на улице Воздвиженка недалеко от Красной площади произошла авария с участием трех автомобилей — Mercedes-Benz S-Class, GLS-Class и Aurus Senat. В правительственном автомобиле находилась министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, которая не пострадала. Травмы получил ее водитель, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
