Суд в Москве впервые оштрафовал Telegram за отказ удалить личные данные

Мессенджер Telegram впервые оштрафовали за отказ удалить персональные данные, сообщили в суде.

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Отмечается, что размер штрафа составил 50 тысяч рублей.

Причиной для разбирательств стала жалоба гражданки РФ, которая требовала удалить ее личные данные из одного из Telegram-каналов. Она посчитала, что опубликованная информация порочит ее честь и достоинство.

Ранее мэр Кисловодска Евгений Моисеев в своём Telegram-канале заявил, что в городе выписали первый в России штраф за нарушения при езде на электросамокате, сообщает «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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