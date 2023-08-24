Суд в Москве впервые оштрафовал Telegram за отказ удалить личные данные
24 августа 202312:06
Мессенджер Telegram впервые оштрафовали за отказ удалить персональные данные, сообщили в суде.
Отмечается, что размер штрафа составил 50 тысяч рублей.
Причиной для разбирательств стала жалоба гражданки РФ, которая требовала удалить ее личные данные из одного из Telegram-каналов. Она посчитала, что опубликованная информация порочит ее честь и достоинство.
Ранее мэр Кисловодска Евгений Моисеев в своём Telegram-канале заявил, что в городе выписали первый в России штраф за нарушения при езде на электросамокате, сообщает «Профиль».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Красную площадь временно закрыли для посетителей
- Строительство подъездной автодороги к станции Кокошкино начнется осенью 2023 года
- Чувашская фанатка Кена из «Барби» отдала мошенникам 300 тыс. рублей
- Лидеры БРИКС поддержали реформу ООН
- Суд в Москве впервые оштрафовал Telegram за отказ удалить личные данные
- Shot: В Крыму уничтожили четыре лодки с украинскими диверсантами
- Движение поездов между «Селигерской» и «Петровско-Разумовской» приостановят
- После нападения на девушку за короткие шорты возбудили дело об экстремизме
- Путин назвал согласование итоговой декларации БРИКС непростым
- Дело о крушении самолета Пригожина поручили следователю из дела экс-главы Total
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru