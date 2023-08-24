Суд в Москве впервые оштрафовал Telegram за отказ удалить личные данные

Отмечается, что размер штрафа составил 50 тысяч рублей.

Причиной для разбирательств стала жалоба гражданки РФ, которая требовала удалить ее личные данные из одного из Telegram-каналов. Она посчитала, что опубликованная информация порочит ее честь и достоинство.

Ранее мэр Кисловодска Евгений Моисеев в своём Telegram-канале заявил, что в городе выписали первый в России штраф за нарушения при езде на электросамокате, сообщает «Профиль».

