Google оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление фейков о СВО
Компанию Google в очередной раз оштрафовали за неудаление запрещенной информации и недостоверных сведений о специальной военной операции, организации предписали выплатить 3 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мировой суд Москвы.
Google признали виновной в неудалении владельцем сайта либо информационного ресурса информации, доступ к которой подлежит ограничению (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).
«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — постановил суд.
Отмечается, что компании направили уведомление о необходимости удалить размещенные на видеохостинге YouTube ролики с информацией о способах нелегального проникновения на охраняемые объекты и фейками о СВО.
Ранее компанию Google оштрафовали на 4 млрд рублей за неуплату штрафа, наложенного ранее Федеральной антимонопольной службой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru