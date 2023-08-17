Google оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление фейков о СВО

Компанию Google в очередной раз оштрафовали за неудаление запрещенной информации и недостоверных сведений о специальной военной операции, организации предписали выплатить 3 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мировой суд Москвы.

Google оштрафовали на 2 млрд рублей из-за блокировки аккаунтов YouTube

Google признали виновной в неудалении владельцем сайта либо информационного ресурса информации, доступ к которой подлежит ограничению (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — постановил суд.

Отмечается, что компании направили уведомление о необходимости удалить размещенные на видеохостинге YouTube ролики с информацией о способах нелегального проникновения на охраняемые объекты и фейками о СВО.

Ранее компанию Google оштрафовали на 4 млрд рублей за неуплату штрафа, наложенного ранее Федеральной антимонопольной службой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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