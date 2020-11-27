Суд в Москве отказался арестовать четырех участников «Свидетелей Иеговы»
Пресненский суд Москвы не стал арестовывать четырех участников запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы».
По делу об организации деятельности экстремистской группировки проходят несколько человек.
Троих фигурантов суд отправил под домашний арест до 23 января 2020 года. Еще один подозреваемый остался под стражей еще на 72 часа.
По данным следствия, отделение «Свидетелей Иеговы» начало работать ещё в июне 2019 года на северо-востоке Москвы. Последователи проводили «конспиративные сборы» в одной из квартир на Челюскинской улице, а также занимались вовлечением новых членов в запрещенную организацию.
Обыски по этому делу проходят в 20 российских субъектах.
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