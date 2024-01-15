Суд в Москве начнет слушать 20 февраля иск РАО к Киркорову на 2 миллиона рублей

Арбитражный суд Москвы назначил на 20 февраля предварительные слушания по иску Российского авторского общества (РАО), который требует взыскать с певца Филиппа Киркорова два миллиона рублей, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская ранее говорила, что знает о поданном иске, позиция артиста будет озвучена позже. Причина подачи иска также не указана, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

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Также судебные приставы разыскивают Народного артиста России, певца Филиппа Киркорова из-за неоплаченных штрафов, пишет портал «Страсти». Из базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) следует, что в конце прошлого года на компанию артиста возбудили несколько исполнительных производств. Так, на ООО «Филипп Киркоров продакшн» числятся два долга: пять тысяч рублей и 500 рублей. Обе задолженности образовались из-за административных правонарушений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Филипп КиркоровСуд

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