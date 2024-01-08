Киркоров передаст гонорар за «Новогоднюю Маску» пострадавшим в Белгороде
Народный артист России, певец Филипп Киркоров передаст свой гонорар за участие в проекте телеканала НТВ «Новогодняя Маска» жителям Белгорода, пострадавшим от атаки со стороны Украины. Об этом исполнитель сообщил в соцсети «ВКонтакте».
Киркоров назвал удар по Белгороду «бесчеловечной террористической атакой».
«Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя Маска" ... жителям города Белгорода», — написал певец.
Украинские войска 30 декабря ударили по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО Vampire, погибли 25 человек, еще 109 получили ранения, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минобороны РФ заявили об ударах по объектам ВПК Украины
- Залужный заявил об атаках на военные и инфраструктурные объекты Украины
- Два человека пострадали при обрушении пролета моста через Неман в Белоруссии
- «Лояльная ответственность»: В России высказались об ужесточении наказания для звяточников
- Киркоров передаст гонорар за «Новогоднюю Маску» пострадавшим в Белгороде
- СМИ: Беспилотник атаковал военную базу США в Сирии
- В Петербурге два ТРК приостановили работу из-за проблем с отоплением и светом
- Банки России и Ирана смогут осуществлять операции напрямую
- Синоптик Леус предупредил о финале «морозной серии» в Москве
- Цена вопроса? После Белгорода на Западе задумались о помощи Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru