Киркоров передаст гонорар за «Новогоднюю Маску» пострадавшим в Белгороде

Народный артист России, певец Филипп Киркоров передаст свой гонорар за участие в проекте телеканала НТВ «Новогодняя Маска» жителям Белгорода, пострадавшим от атаки со стороны Украины. Об этом исполнитель сообщил в соцсети «ВКонтакте».

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Киркоров назвал удар по Белгороду «бесчеловечной террористической атакой».

«Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя Маска" ... жителям города Белгорода», — написал певец.

Украинские войска 30 декабря ударили по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО Vampire, погибли 25 человек, еще 109 получили ранения, напоминает RT.

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ФОТО: Михаил Соколов
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