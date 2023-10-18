Суд в Москве арестовал многодетную мать по делу о торговле людьми

Логинова пробудет под стражей до 16 декабря 2023 года. Женщину и ее подельницу обвинили по трем пунктам части 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса РФ (торговля людьми).

Также задержана третья фигурантка дела. Прокуратура полагает, что женщина в 2015 и 2016 годах родила девочку и мальчика и отдала их Логиновой, которая незаконно удочерича и усыновила малышей, использовав поддельные документы.

Ранее сообщалось, что 20-летнюю жительницу Анапы обвинили в убийстве трехмесячного сына. Женщина нанесла ребенку удар ножом в грудь и попыталась покончить с собой, передает «Радиоточка НСН».

