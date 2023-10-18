Суд в Москве арестовал многодетную мать по делу о торговле людьми
Преображенский суд Москвы отправил под арест 47-летнюю мать 15 детей Юлию Логинову по обвинению в торговле людьми, пишет РИА Новости.
Логинова пробудет под стражей до 16 декабря 2023 года. Женщину и ее подельницу обвинили по трем пунктам части 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса РФ (торговля людьми).
Также задержана третья фигурантка дела. Прокуратура полагает, что женщина в 2015 и 2016 годах родила девочку и мальчика и отдала их Логиновой, которая незаконно удочерича и усыновила малышей, использовав поддельные документы.
Ранее сообщалось, что 20-летнюю жительницу Анапы обвинили в убийстве трехмесячного сына. Женщина нанесла ребенку удар ножом в грудь и попыталась покончить с собой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru