Россиянина арестовали за изнасилование и убийство сестры в Уфе

Следствие полагает, что обвиняемый в ночь с 9 на 10 октября, находясь в состоянии наркотического опьянения, изнасиловал сестру, после чего задушил ее. Тело подростка злоумышленник спрятал в комнате, а когда его мать вернулась домой и легла спать, перенес в машину родителей. Молодой человек не смог избавиться от тела сестры и сбежал.

Утром мать преступника и жертвы написала заявление в полицию о пропаже дочери, однако позже нашла ее тело в багажнике. Все это время ее сын скрывался на чердаке одной из соседних многоэтажек.

Ранее архангельские оперативники задержали местного жителя, который попытался задушить на улице двенадцатилетнюю школьницу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

