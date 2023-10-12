Россиянина арестовали за изнасилование и убийство сестры в Уфе
Орджоникидзевский районный суд города Уфы отправил под арест 21-летнего россиянина за изнасилование и убийство его четырнадцатилетней сестры. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
Следствие полагает, что обвиняемый в ночь с 9 на 10 октября, находясь в состоянии наркотического опьянения, изнасиловал сестру, после чего задушил ее. Тело подростка злоумышленник спрятал в комнате, а когда его мать вернулась домой и легла спать, перенес в машину родителей. Молодой человек не смог избавиться от тела сестры и сбежал.
Утром мать преступника и жертвы написала заявление в полицию о пропаже дочери, однако позже нашла ее тело в багажнике. Все это время ее сын скрывался на чердаке одной из соседних многоэтажек.
Ранее архангельские оперативники задержали местного жителя, который попытался задушить на улице двенадцатилетнюю школьницу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru