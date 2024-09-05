Суд в Махачкале арестовал еще двух полицейских по делу о гибели участника СВО

В Махачкале арестовали двух сотрудников патрульно-постовой службы в рамках расследования дела о гибели участника специальной военной операции в отделе полиции, сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Советский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток для обоих обвиняемых.