Суд в Махачкале арестовал еще двух полицейских по делу о гибели участника СВО
В Махачкале арестовали двух сотрудников патрульно-постовой службы в рамках расследования дела о гибели участника специальной военной операции в отделе полиции, сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана.
Советский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток для обоих обвиняемых.
Органы предварительного следствия обвинили полицейских в превышении должностных полномочий, предусмотренных статьей 286 УК.
По данным следствия, на территории административного здания Советского РОВД Махачкалы обвиняемые применяли физическое насилие, включая использование электрошокера, что к гибели военнослужащего, передает «Радиоточка НСН».
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