СК завел дело на следователя, давшему уйти подозреваемому в убийстве бойца СВО

Уголовное дело возбуждено в отношении следователя, который подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями и укрывательстве. По данным следствия, он не предпринял необходимых мер для розыска и задержания в Армавире подозреваемого в убийстве участника спецоперации, сообщает СК.

Региональное управление СК РФ сообщило, что в ночь на 14 июля, у кафе на улице Ленина в Армавире, местный житель нанес удар ножом в живот участнику спецоперации во время конфликта. Пострадавший скончался в больнице, и по факту происшествия было возбуждено уголовное дело об убийстве. В прошлую пятницу подозреваемый был задержан за пределами региона.{{related_post_IalN2IVwf}}

В соцсетях ранее появилась информация о том, что в Краснодаре по делу об убийстве участника спецоперации был задержан следователь органов внутренних дел. Предположительно, он обвиняется в укрывательстве преступления из-за своего бездействия.

В отношении следователя СУ СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 2 ст. 316 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, укрывательство преступления), передает «Радиоточка НСН».

