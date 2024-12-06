Суд в Курской области заочно арестовал украинскую журналистку

Сотрудница украинского телеканала «1+1» Диана Буцко была заочно арестована в России. Об этом сообщает объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

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В сообщении говорится, что в августе 2024 года украинская журналистка, вместе с подразделениями Вооружённых сил Украины, проникла на территорию Суджанского района с целью съёмки репортажа.

Отмечается, что Буцко обвиняется в незаконном пересечении российской государственной границы.

Ранее МВД РФ объявило в розыск не только Буцко, но и её коллег Наталью Нагорную и Олесю Боровик, а также журналистов каналов CNN, RAI и Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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