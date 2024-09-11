Захарова: Россия снова фиксирует нарушения границы западными журналистами

По её словам, то, каким образом они попадают на российскую территорию, выясняют правоохранительные органы.

«И по ним принимаются соответствующие решения в рамках российского законодательства», - заключила она.

Ранее посольство России в Великобритании объявило о запрете на въезд в страну для корреспондента британской газеты Times Кэтрин Филп из-за её участия в визите в Суджу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».