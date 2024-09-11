Захарова: Россия снова фиксирует нарушения границы западными журналистами
Россия фиксирует очередные нарушения границы России западными журналистами. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, то, каким образом они попадают на российскую территорию, выясняют правоохранительные органы.
«И по ним принимаются соответствующие решения в рамках российского законодательства», - заключила она.
Ранее посольство России в Великобритании объявило о запрете на въезд в страну для корреспондента британской газеты Times Кэтрин Филп из-за её участия в визите в Суджу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru