Суд в Краснодаре изъял имущество семьи бывшего главы УВД города

Советский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры России и обратил в доход государства имущество семьи бывшего начальника городского УВД Александра Семенова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд установил, что Александр и Ольга Семеновы в период службы в органах внутренних дел Кубани не соблюдали требования и запреты, предусмотренные антикоррупционным законодательством. Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к выводу о незаконности происхождения части активов, отмечает RT.

В доход государства были обращены восемь земельных участков и доли в праве собственности еще на пять участков, девять жилых и 13 нежилых зданий и помещений, а также доли в праве собственности на 11 нежилых объектов.

Помимо этого, суд постановил передать государству 100% долей в уставных капиталах организаций, зарегистрированных на Ольгу Семенову и доверенное лицо семьи, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КраснодарСуд

