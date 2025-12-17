Суд в Краснодаре изъял имущество семьи бывшего главы УВД города

В доход государства были обращены восемь земельных участков и доли в праве собственности еще на пять участков, девять жилых и 13 нежилых зданий и помещений, а также доли в праве собственности на 11 нежилых объектов.

Помимо этого, суд постановил передать государству 100% долей в уставных капиталах организаций, зарегистрированных на Ольгу Семенову и доверенное лицо семьи, передает «Радиоточка НСН».

