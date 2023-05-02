Суд в Калининграде отменил приговор за избиение актера Прилучного
Калининградский областной суд отменил приговор предпринимателю Владимиру Семенову за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности актеру Павлу Прилучному. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда, изучив материалы дела, отменила приговор и направила уголовное дело на рассмотрение в тот же суд в ином составе», - сказано в сообщении.
Конфликт Семенова и Прилучного произошел в ноябре 2020 года в Калининграде. Суд признал бизнесмена виновным в избиении актера и назначил наказание в виде одного года и пяти месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в пользу государства.
Ранее бывшая супруга актера Агата Муцениеце обратилась в суд с требованием ограничить его в правах на приобретенную до развода квартиру, передает «Радиоточка НСН».
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