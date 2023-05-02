Суд в Калининграде отменил приговор за избиение актера Прилучного

«Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда, изучив материалы дела, отменила приговор и направила уголовное дело на рассмотрение в тот же суд в ином составе», - сказано в сообщении.

Конфликт Семенова и Прилучного произошел в ноябре 2020 года в Калининграде. Суд признал бизнесмена виновным в избиении актера и назначил наказание в виде одного года и пяти месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в пользу государства.

Ранее бывшая супруга актера Агата Муцениеце обратилась в суд с требованием ограничить его в правах на приобретенную до развода квартиру, передает «Радиоточка НСН».

