На Кубани приостановили движение поездов из-за падения БПЛА
Контактные сети железнодорожных путей были повреждены после атаки беспилотника ВСУ в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«Ночью 12 апреля из-за падения фрагментов БПЛА в ст. Васюринской Динского района повреждены контактные сети ж/д путей», - отметили в ведомстве.
Обошлось без пострадавших нет, движение поездов на участке, где произошло ЧП, временно приостановили. На месте находятся специальные и экстренные службы, а также аварийная бригада РЖД.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 12 апреля в Краснодарском крае уничтожили один дрон ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru