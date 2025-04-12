На Кубани приостановили движение поездов из-за падения БПЛА

Контактные сети железнодорожных путей были повреждены после атаки беспилотника ВСУ в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Ночью 12 апреля из-за падения фрагментов БПЛА в ст. Васюринской Динского района повреждены контактные сети ж/д путей», - отметили в ведомстве.

Обошлось без пострадавших нет, движение поездов на участке, где произошло ЧП, временно приостановили. На месте находятся специальные и экстренные службы, а также аварийная бригада РЖД.

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 12 апреля в Краснодарском крае уничтожили один дрон ВСУ.

