Путин поздравил с Днем космонавтики работников ракетно-космической отрасли
Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Об этом сообщили в Кремле.
Глава государства отметил, что этот праздник объединяет все поколения россиян, а старт космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года навсегда останется эпохальным событием XX века и «великим триумфом нашего Отечества».
«Мы искренне гордимся прославленной плеядой выдающихся ученых, конструкторов, космонавтов, инженеров, военных и гражданских специалистов – настоящих патриотов и подвижников, стоявших у истоков национальной космической программы», - подчеркнул Путин.
По словам президента, ракетно-космический комплекс отвечает за сложные задачи по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы и инфраструктуры, разработке техники, реализации оборонных программ. Эта отрасль должна стать одним из локомотивов роста экономики страны, обеспечения ее технологического суверенитета и повышения качества жизни граждан.
Ранее стало известно, что День космонавтики отметят в выставочном павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ, к празднику здесь приготовили специальную программу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru