«Москвич» сохранил право на знак с эмблемой АЗЛК до 2033 года
Автозавод «Москвич» сохранил право на использование товарного знака с эмблемой Автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК) до 2033 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Роспатента.
Логотип завода будет действовать в России по меньшей мере до мая 2033 года. Срок действия идентичного товарного знака у компании истекает в октябре нынешнего года, но «Москвич» успел повторно зарегистрировать эмблему АЗЛК в Роспатенте.
Правообладателем в документах указано акционерное общество «Московский Автомобильный Завод "Москвич"». Под логотипом планируется продолжить производство и продажу в России машин, бульдозеров, станков, двигателей и других автозапчастей.
Ранее на заводе «Москвич» запустили производство автомобилей по технологии полного цикла.
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