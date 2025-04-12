«Москвич» сохранил право на знак с эмблемой АЗЛК до 2033 года

Автозавод «Москвич» сохранил право на использование товарного знака с эмблемой Автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК) до 2033 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Роспатента.

Логотип завода будет действовать в России по меньшей мере до мая 2033 года. Срок действия идентичного товарного знака у компании истекает в октябре нынешнего года, но «Москвич» успел повторно зарегистрировать эмблему АЗЛК в Роспатенте.

Правообладателем в документах указано акционерное общество «Московский Автомобильный Завод "Москвич"». Под логотипом планируется продолжить производство и продажу в России машин, бульдозеров, станков, двигателей и других автозапчастей.

Ранее на заводе «Москвич» запустили производство автомобилей по технологии полного цикла.

