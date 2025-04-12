Военнослужащим повысят оклады в 1,045 раза с 1 октября

Оклады ряда военнослужащих и работников органов власти с октября вырастут в 1,045 раза. Соответствующее постановление правительства размещено на портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября... размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту... размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», - говорится в документе.

Также будут увеличены размеры должностных окладов и окладов по спецзваниям сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, начальствующего состава органов фельдъегерской связи.

В постановлении отмечается, что оклады округлят до целого рубля в сторону увеличения. На выплаты направят бюджетные ассигнования федерального бюджета.

С начала 2025 года в России повысили выплаты безработным и зарплаты для сотрудников здравоохранения, образования, культуры и науки.

