СМИ назвали «антагонистичной» обстановку на переговорах Украины и США

Переговоры между делегациями Украины и США по сделке о полезных ископаемых проходили в атмосфере антагонизма. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Неназванный представитель американского министерства финансов США подтвердил агентству, что стороны в пятницу провели обсуждения технического характера. По данным СМИ, на переговорах возникало напряжение в основном из-за последнего предложенного Вашингтоном расширенного варианта сделки. Как отметил источник, атмосфера встречи была «очень антагонистической», и перспективы прорыва слабые.

Отмечается, что в документах по сделке содержится требование США о том, чтобы международная финансовая корпорация развития американского правительства взяла под контроль газопровод, проходящий через Украину в Европу.

Ранее СМИ сообщили об обсуждении Вашингтоном поправок в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной, чтобы она лучше отвечала экономическим интересам Киева.

