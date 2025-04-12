СМИ назвали «антагонистичной» обстановку на переговорах Украины и США
Переговоры между делегациями Украины и США по сделке о полезных ископаемых проходили в атмосфере антагонизма. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.
Неназванный представитель американского министерства финансов США подтвердил агентству, что стороны в пятницу провели обсуждения технического характера. По данным СМИ, на переговорах возникало напряжение в основном из-за последнего предложенного Вашингтоном расширенного варианта сделки. Как отметил источник, атмосфера встречи была «очень антагонистической», и перспективы прорыва слабые.
Отмечается, что в документах по сделке содержится требование США о том, чтобы международная финансовая корпорация развития американского правительства взяла под контроль газопровод, проходящий через Украину в Европу.
Ранее СМИ сообщили об обсуждении Вашингтоном поправок в сделку по редкоземельным ресурсам с Украиной, чтобы она лучше отвечала экономическим интересам Киева.
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