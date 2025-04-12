Под Нижним Новгородом автомобиль сбил семь пешеходов

ДТП произошло около 02:50 мск. Предварительно, водитель Hyundai Solaris, не справившись с управлением при повороте направо, выехал на обочину встречного движения и наехал на пешеходов. Пострадали семь человек: две женщины и пять мужчин.

«Два человека после оказания медицинской помощи отпущены, двое госпитализированы, трое проходят медицинский осмотр», - заявили в МВД.

Ранее в Москве BMW наехал на пешеходов, врезался в мачту освещения и опрокинулся на трамвайные пути, пострадали шесть человек.

