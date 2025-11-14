Суд в Челябинске изъял имущество у ОПГ «Махонинские» на 2,5 миллиарда рублей
Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и изъял в доход государства имущество, связанное с так называемым объединением «Махонинские». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.
По его словам, под действие решения попали активы физических лиц, среди которых фигурируют Александр и Андрей Махонины. Общая стоимость изъятого имущества составляет около 2,5 миллиарда рублей, отмечает RT.
Суд признал объединение «Махонинские» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.
Решение вынесено в рамках административного иска Генпрокуратуры, потребовавшей обращения имущества в пользу государства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актриса Бабушкина рекомендовала новых «Идиотов» и развеяла театральные стереотипы
- Суд в Челябинске изъял имущество у ОПГ «Махонинские» на 2,5 миллиарда рублей
- В Вологодской области демонтировали вывески «Красного&Белого»
- Яркая картинка и бренд: Кинотеатры пророчат миллиард «Иллюзии обмана 3»
- «Прорывной» для электросамокатов 2025 год совпал с пиком недовольства
- Три человека погибли при наезде автобуса на остановку в Стокгольме
- СМИ: Чиновники в США пытаются отговорить Трампа от ядерных испытаний
- СК завершил расследование дела против прокурора и судей МУС
- Литва ужесточила контроль транзита россиян в Калининградскую область
- В Белгородской области трое мирных жителей пострадали при атаках дронов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru