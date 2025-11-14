Суд в Челябинске изъял имущество у ОПГ «Махонинские» на 2,5 миллиарда рублей

Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и изъял в доход государства имущество, связанное с так называемым объединением «Махонинские». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

По его словам, под действие решения попали активы физических лиц, среди которых фигурируют Александр и Андрей Махонины. Общая стоимость изъятого имущества составляет около 2,5 миллиарда рублей, отмечает RT.

Суд признал объединение «Махонинские» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

Решение вынесено в рамках административного иска Генпрокуратуры, потребовавшей обращения имущества в пользу государства, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
